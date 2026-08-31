Слезы Загитовой, новый тренер Петросян, брак Медведевой: что в летней «фигурке»

Пока в Казани открывали школу Алины Загитовой с белыми стенами и морем вопросов, Аделия Петросян нашла замену Этери Тутберидзе в лице бескомпромиссной Инны Гончаренко, а Евгения Медведева сыграла главную свадьбу года. Все кулуарные детали, неожиданные повороты и светские интриги уходящего лета — в обзоре от «ТИ-Спорта».





Фото: социальные сети Министерства спорта РТ

Трения, баннеры и слезы радости в Казани: открывали загадочную школу Загитовой

Открытие долгожданной школы олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани обернулось одним из самых странных и противоречивых спортивных сюжетов уходящего лета. Эпопея со строительством нового Центра фигурного катания, который обошелся бюджету в 1,3 миллиарда рублей, подошла к своему финалу (или еще нет?). Однако процесс ввода объекта в эксплуатацию оставил после себя больше вопросов, чем ответов. Дошло до того, что само торжество организаторам пришлось разделить на два акта: 28 августа в присутствии Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова открыли сам ледовый Центр, а уже 30 августа, в День Республики, с официальным пафосом презентовали непосредственно школу. И, внимания, она на выходе не получила имени прославленной фигуристки. Сама Алина, впрочем, не забыла поблагодарить руководство Татарстана, в том числе и Раиса, за то, что этот проект оказался возможен:

«Огромное количество людей работало над этим проектом. Хотелось бы начать эту речь со слов благодарности — конечно же, Рустаму Нургалиевичу за то, что поверил в этот проект, и сегодня мы здесь открываем республиканскую школу», — сказала Загитова в своей торжественной речи.

Весь период подготовки амбициозного проекта сопровождался кулуарными слухами, информационной тишиной и откровенным непониманием концепции. До самого последнего момента спортивная общественность так и не узнала главного: кто именно из топовых специалистов будет ставить технику юным татарстанским талантам, и в чем конкретно будет заключаться ежедневный функционал самой Алины.

Впрочем, вчера Алина раскрыла некоторые подробности и даже заявила, что планирует привезти квалифицированных тренеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Например, стало известно, что с юными спортсменами на данный момент будут работать 26 тренеров. Но при этом планируется расширение. «Тренеры сначала присылают резюме, и я их отсматриваю», — отметила Загитова. Всего на объекте смогут заниматься 192 спортсмена. Но это тоже пока. Алина подчеркнула, что если позволит функционал арены, «может и больше».

Однако четкого штатного расписания, как и методики подготовки, так никто пока не увидел. До сих пор под вопросом логичный момент: будет ли олимпийская чемпионка Пхёнчхана реально стоять у бортика с секундомером, пропадая на катке с утра до вечера, или ее роль сведется исключительно к использованию звездного имени и редким мастер-классам?

Параллельно развернулась и драма вокруг визуального оформления арены. По информации из различных источников, еще до открытия Загитова оказалась недовольна тем фактом, что на фасаде здания отсутствуют монументальные вывески с ее именем или профилем. Поговаривают, что её «настоятельные рекомендации» исправить положение наткнулись на жесткую, но корректную аргументацию в высоких кабинетах Татарстана. Там резонно аргументировали, что при жизни памятники людям не ставят, тонко осадив порывы спортсменки. Очевидно, что масштаб амбиций фигуристки немного разошелся с видением ситуации в Республике Татарстан.

Фото: социальные сети Министерства спорта РТ

Попытка сохранить лицо вылилась даже в забавный казус накануне открытия. В своем официальном анонсе мероприятия Загитова опубликовала в соцсетях фотографии ледовой площадки, заботливо отретушированные дизайнерами: на стенах вокруг катка красовались баннеры с ее изображениями. Однако реальность оказалась прозаичнее. Пришедшие на открытие гости и журналисты увидели белые стены.

Несмотря на все шероховатости, на самой церемонии 30 августа Алина предстала счастливой и вдохновленной хозяйкой льда. Выступая перед первыми учениками, фигуристка не смогла сдержать эмоций. «Когда я вчера приехала и увидела центр вживую, у меня пошли слезы, — призналась Загитова. — Мы открываем центр фигурного катания, здесь будут заниматься дети, здесь будет начинаться путь чемпионов. Я со своей стороны буду делать все возможное, чтобы они добились самых высоких результатов».

Станет ли «Школа Загитовой» (пока так, в кавычках) настоящей кузницей чемпионов, способной составить конкуренцию столичным гегемонам, или так и останется дорогим имиджевым проектом с призрачными тренерами на пустом льду — вопрос пока открытый. Остается только подождать развития событий и посмотреть, насколько Алина Загитова действительно будет хозяйкой этого льда и насколько плотно будет заниматься в академии. Пока же приходится констатировать, что чувствуется легкий налет «звездной болезни».

Дофаминовая яма: почему Петросян ушла от жесткой Тутберидзе к не менее «железной» Гончаренко

Многонедельный детектив с поиском нового наставника для действующей чемпионки России Аделии Петросян наконец подошел к кульминации. Главная тайна женского одиночного катания этого лета была раскрыта внезапно и даже с некоторой долей разочарования или, как это нынче модно называть, «дофаминовой ямы»: после сенсационного ухода из штаба Этери Тутберидзе все ожидали, что это будет тренер с серьезным именем или иностранка, как та же Каролина Костнер, в мерче которой та тренировалась пару недель назад. Однако имя специалиста удивило даже искушенных экспертов — им стала заслуженный тренер России Инна Гончаренко. Такой союз — совершенно точно интригующий, но в то же время рискованный эксперимент.

Инна Германовна — фигура в отечественном фигурном катании легендарная, харизматичная и бескомпромиссная. Именно под её руководством Елена Радионова завоевывала бронзу чемпионата мира и серебро Европы, а Сергей Воронов и Максим Ковтун переживали ярчайшие ренессансы своих спортивных карьер. Гончаренко всегда славилась железной дисциплиной, академической требовательностью и эмоциональным максимализмом. В кулуарах её знают как специалиста, способного выжимать из атлета максимум отдачи. Впрочем, в последние годы Инна Германовна находилась в стороне от первого эшелона сборной, и приглашение от Петросян становится для неё грандиозным возвращением на тренерский Олимп.

Фото: © Ольга Тимохова / fsrussia.ru

Поэтому выбор в пользу Гончаренко слегка удивил. Все ожидали, что Аделия после «железной» Тутберидзе захочет чего-то более либерального и «мягкого». Переход из жесткой системы «Хрустального» к специалисту с такими же бескомпромиссными требованиями говорит о мотивации спортсменки. Похоже, что Петросян не собиралась уходить в тихую гавань или снижать планку. Ей нужен был опытный, закаленный тренер, способный сохранить ее прыжки ультра-си — четверной флип, тулуп и тройной аксель — и при этом дать необходимую психологическую опору во взрослом катании.

Тандем обещает стать увлекательной проверкой на прочность. Для Гончаренко это шанс доказать, что её методика работает и в современных реалиях «фигурки» с ее сверхсложными элементами. Для Петросян — возможность доказать, что её золотые медали были результатом не только конвейера Тутберидзе, но и её личного спортивного характера. Насколько быстро тренер и фигуристка найдут гармонию на льду, покажут уже ближайшие контрольные прокаты, но этот союз гарантированно станет одной из главных интриг нового сезона.

От камерного вечера до главной свадьбы года: Медведева и Гайнутдинов официально поженились

Ну а на светском поле в фигурном катании все внимание на себя на минувшей неделе перетянула двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. 29 августа главным светским событием уходящего лета, затмившим любые трансферные интриги, стала роскошная свадьба 26-летней фигуристки и 25-летнего хореографа, ведущего солиста балета Todes Ильдара Гайнутдинова.

Церемония, изначально задуманная как скромный вечер для пятидесяти самых близких, масштабировалась до сотни с лишним гостей — список приглашенных пришлось расширить из-за богатой совместной истории пары. В стенах элитного московского отеля The Carlton собрался настоящий бомонд отечественного спорта и шоу-бизнеса: от Анны Щербаковой, Александры Трусовой с супругом Макаром Игнатовым и Даниила Глейхенгауза до Ильи Авербуха с младшим сыном Левой, Яны Рудковской и Дмитрия Борисова. Интересно, что первоначально влюбленные планировали расписаться 7 августа, но из-за сезона отпусков торжество перенесли. К тому же Гайнутдинов питает слабость к нечетным числам, поэтому дата 29-е оказалась идеальным компромиссом.

Фото: соцсети Александры Трусовой

«Мы не хотим превращать свадьбу в шоу. Просто хотим чувствовать себя на ней по-настоящему», — обозначила главную концепцию праздника Евгения. И это действительно так: несмотря на звездный статус приглашенных, пара постаралась сохранить душевную и искреннюю атмосферу. Трогательный образ невесты дополняло платье, выбранное при непосредственном участии мамы фигуристки, а на пальце чемпионки сияло то самое помолвочное кольцо от Cartier, которое еще с осени бурно обсуждали в сети — тогда некоторые критики называли его слишком скромным для звезды такого масштаба.

Теперь, когда долгие месяцы интриг позади, пара выглядит как гармоничный союз двух творческих натур. Выдающаяся одиночница и невероятно пластичный солист-хореограф имеют потенциал не только в построении крепкой семьи, но и в создании новых совместных проектов. Свадьба Медведевой стала самым светлым аккордом межсезонья, доказав, что истинное счастье порой строится за пределами соревновательного льда.