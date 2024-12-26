«Слезы счастья от детских песен»: как в госпитале больницы №7 поздравили бойцов СВО

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в военном госпитале Казанской клинической больницы №7 поздравили с предстоящим Новым годом участников СВО, находящихся на лечении. Акцию «Вам, родные» планируют провести во всех госпиталях России, чтобы поздравления и подарки получили все защитники Отечества.

В госпитале больницы №7 для пациентов выступили артисты детского клуба «Созвездие-Йолдызлык». К ним присоединились Дед Мороз и Снегурочка, которые привели с собой баяниста из Министерства культуры РТ.

Военнослужащие, полные радости и вдохновения, стали собираться в зале, где должен был начаться концерт. Каждый из этих мужественных людей словно вернулся в детство: ожидание Деда Мороза, украшенная елка и подарки создали у них праздничную атмосферу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Дух нового года почувствовал сегодня и Нафиль Рамазанов из Набережных Челнов. Летом 2022 года он отправился добровольцем на фронт, а сейчас служит командиром отделения.

«Мне захотелось защищать Родину, быть причастным к тому, что происходит на СВО. Я участвовал в Первой чеченской кампании, подумал, что мой опыт пригодится. Ранение я получил, когда держал оборону на Херсонском направлении», – поделился боец.

С сентября 2024 года Нафиль Рамазанов проходит реабилитацию в госпитале.

«Здесь очень хорошее отношение врачей и всего персонала. Сама больница хорошая, очень радует, когда для нас устраивают концерты», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Перед началом концерта пациентов с приближающимся Новым годом поздравили начальник госпиталя, заместитель главного врача больницы №7 Евгений Мельников и председатель Совета ветеранов больницы Равия Мухина.

«Мы всем сердцем с вами! Очень хотим, чтобы вы скорее поправились, вернулись домой, к своим матерям, женам и детям. Мы вас очень любим и готовы сделать для вас все», – обратилась к бойцам Равия Мухина.

«Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы следующий год принес нам больше радости, воодушевления, чтобы все мы были счастливы. От лица сотрудников госпиталя мы стараемся сделать все, чтобы вы были здоровы», – сказал Евгений Мельников

Детские выступления очень порадовали пациентов госпиталя. Даже те, кто находился в инвалидных креслах, не смогли удержаться и попытались присоединиться к танцу.

Когда на сцену вышла маленькая девочка и начала исполнять песню «Если снежинка не растает», один из пациентов так растрогался, что его вышла успокаивать врач. После окончания концерта он вручил юной артистке подарок. В разговоре с корреспондентом «Татар-информа» боец поделился, что эта песня напомнила ему о детстве, и он не смог сдержать эмоций.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сегодня я окунулся в детство. Последний раз Дед Мороз поздравлял меня лет в 13, это было очень давно. Сейчас мне 45 лет, но радость та же, что и в детстве», – поделился участник СВО Александр Шевкунов.

Он рассказал, что родился в Тюменской области, а в зону спецоперации отправился добровольцем «по велению души».

«Туда идут те, кто даже автомат толком в руках не держал. Ну а мне сам Бог велел быть защитником Отечества, я ведь в армии служил и зовут меня как Македонского и Невского», – смеется боец.

Ранение Александр Шевкунов получил из-за того, что налетел на мину.

«Мы пошли на задание, передо мной шли другие бойцы, но наступил на мину именно я. Был взрыв, крови вытекло много. Я помню, как увидел свет, и главное боли не чувствовал. Но на небесах меня не приняли, сказали: „Иди отсюда”. И потом резкая боль – я пришел в себя. Вспоминать об этом сложно», – говорит Александр.

Он рассказал, что чувствует себя комфортно в госпитале, называя медсестер «апа» или «мамуля». В свою очередь, они ласково зовут его «сынок».

В завершение мероприятия поздравить военнослужащих вышли Дед Мороз и Снегурочка, они вручили бойцам подарки. Также свою благодарность выразили волонтеры-медики и активисты республиканского движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!», которые оказывают активную поддержку госпиталям.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«На данный момент около двух тысяч студентов-медиков помогают в лечении военнослужащих. Они оказывают помощь в перевозке, в перевязках, в зависимости от курса обучения помогают с медицинскими манипуляциями. Также мы помогаем медицинскому персоналу», – рассказала руководитель татарстанского регионального отделения движения «Волонтеры медики» Анна Мубаракшина.

Волонтеры-медики уже около пяти лет оказывают помощь в больницах, однако с началом специальной военной операции их активность значительно возросла.

«Мы понимаем, что именно благодаря этим военнослужащим у нас есть возможность находиться в безопасности. Самое главное качество медицинских работников – это милосердие, поэтому мы стараемся всеми силами поддерживать наших защитников», – добавила волонтер.