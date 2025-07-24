Слет школьных лесничеств в Кукморском районе собрал 200 участников из четырех регионов РФ

В селе Лубяны Кукморского района открылся VIII Республиканский слет школьных лесничеств Татарстана «Сохраним лес вместе». В этом году мероприятие собрало около 200 участников. За звание лучших борется 31 команда из разных районов республики, а вне зачета выступают представители школьных лесничеств из Томской области, Республики Марий Эл и Чувашии.

Слет проходит на базе Лубянского лесотехнического колледжа и продлится три дня. В программе — конкурс «Юные лесоводы», в рамках которого участники пишут эссе и выполняют практические задания по направлениям «Ботаника и дендрология», «Таксация», «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия», «Почвоведение», «Тушение пожаров», «Машины и механизмы в лесном хозяйстве» и «Охрана труда».

«Организация слетов школьных лесничеств стала доброй традицией. В этом году он проводится уже в восьмой раз. В нем участвуют воспитанники школьных лесничеств не только из Татарстана, но и Томской области, Республики Марий Эл и Чувашии. Уверен, что с каждым годом количество регионов будет расти», — отметил первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Кроме конкурсной программы, участники посещают образовательные лекции от экспертов, знакомятся с лесоустроительными планшетами, учатся раздельному сбору отходов и узнают о современных научных исследованиях в области лесного хозяйства. Также проходят мастер-классы по тушению пожаров, клонированию растений, сушке лекарственных трав, росписи, изготовлению брелоков и другим направлениям.