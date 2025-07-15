Слет школьных лесничеств РТ соберет 31 команду из Татарстана и гостей из других регионов

III Слет школьных лесничеств Татарстана в 2019 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С 23 по 25 июля на базе Лубянского лесотехнического колледжа, в селе Лубяны Кукморского района РТ, пройдет VIII Слет школьных лесничеств Татарстана «Сохраним лес вместе». Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза республики.

За победу будет бороться 31 команда из районов Татарстана, а вне зачета в слете примут участие воспитанники школьных лесничеств из Томской области, республик Марий Эл и Чувашия. Предполагается, что всего слет соберет 200 человек.

«Слет школьных лесничеств Татарстана – уникальная площадка для проверки знаний, обмена опытом и новых знакомств. Также такие мероприятия способствуют созданию и реализации новых экологических проектов», – заметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Мы рады видеть, как растет интерес подрастающего поколения к лесному хозяйству и экологии, ведь от их отношения зависит сохранение и приумножение наших лесных богатств», – добавил он.

В рамках слета организуют конкурс «Юные лесоводы». Его участникам предстоит написать эссе и выполнить ряд практических заданий по направлениям «Ботаника и дендрология», «Таксация», «Охрана и защита лесов», «Лесовосстановление и лесоразведение», «Геодезия», «Почвоведение», «Тушение пожаров», «Машины и механизмы в лесном хозяйстве» и «Охрана труда». Школьники покажут свои знания в области лесного хозяйства, навыки посадки саженцев и использования лесохозяйственного оборудования.

Кроме того, будут организованы образовательные программы от ведущих экспертов Казанского филиала «Рослесинфорга», филиала «Рослесозащиты» – Центра защиты леса Республики Татарстан, филиала ВНИИЛМ – «Восточно-европейской ЛОС» и «Нижнекамскнефтехима». Учащиеся смогут увидеть лесоустроительные планшеты, узнают о правилах раздельного сбора мусора и результатах последних научных исследований в лесной отрасли.

Помимо этого, пройдут мастер-классы по тушению лесных пожаров, клонированию растений, сушке лекарственных растений, художественной росписи, изготовлению брелков и так далее.