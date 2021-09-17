Слет Национальной лиги студенческих клубов в Казани соберет участников из 81 региона РФ

На очное участие во Всероссийском слете Национальной лиги студенческих клубов в Казани было подано более 2 тыс. заявок из 81 региона России. Мероприятие пройдет 20–27 сентября не только в столице РТ, но и на региональных площадках в более чем 100 вузах страны, а также онлайн.

Около 400 заявок подали студенты из Татарстана. Это члены и руководители студенческих клубов, авторы, руководители или участники социальных проектов, действующих в России. Кроме того, 800 человек из 80 регионов РФ выразили желание помочь в организации мероприятия. Они будут взаимодействовать с командами участников, гостями, экспертами, организаторами, помогать пресс-службам, а также в части логистики и инфраструктуры.

Программа слета включает в себя три главных модуля — это «Архитектура сообществ», «Комьюнити драйверы», «Конструктор событий». Кроме того, участников ожидает «Программа 2.0», включающая в себя различные активности, подготовленные самими участниками для участников, и площадка OnRussia.

Ожидается, что к работе форума в онлайн-формате смогут подключиться около 20 тыс. студентов со всей страны. Этот молодежный форум станет третьим за свою историю, в Казани же активная молодежь встретится уже второй год подряд.