Слесаря базы отдыха, по вине которого челнинец провалился в люк и погиб, ждет суд
Перед судом в Татарстане предстанет 59-летний младший слесарь базы отдыха «Белая Дача», по вине которого погиб человек.
Как сообщает прокуратура Татарстана, мужчина, желая упростить процесс откачки бытовых отходов, снял металлическую крышку с одного из канализационных колодцев на базе отдыха «Белая Дача» и оставил люк открытым.
В результате 35-летний челнинец провалился в колодец и погиб.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и направлено в суд для рассмотрения.