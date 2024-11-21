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Слесарь в Татарстане травмировал руку, случайно оперевшись на вентилятор радиатора
Сегодня утром слесарь по обслуживанию буровых установок зашел в помещение электростанции, где поскользнулся и случайно оперся рукой о работающий вентилятор радиатора.
Несчастный случай произошел на территории рядом с буровой установкой в Тукаевском районе.
Как сообщил «Татар-информу» официальный представитель прокуратуры РТ Руслан Галиев, с тяжелой травмой руки мужчину доставили в БСМП Челнов.
На место выехал заместитель прокурора Тукаевского района Ильдар Рамазанов. Проводится проверка.
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