Слесарь КИПиА «Нижнекамскнефтехима» о работе: «На нас лежит большая ответственность»

Любовь к электронике предопределила карьеру

Главным увлечением Сергея Говоркова с детства была электроника, любовь к которой ему привил старший брат. Юноша любил разбирать и собирать приемники, разные другие радиоэлектронные устройства. Когда встал вопрос о том, куда он будет поступать после школы, Сергей не задумываясь ответил, что хочет заниматься любимым делом и будет учиться именно по этому профилю.

Учиться поехал в Альметьевское училище, потом армия, после службы Сергей вернулся в родной Нижнекамск и устроился работать на завод. На «Нижнекамскнефтехиме» у Сергея Говоркова тогда уже работали сестра и брат. По опыту последнего он и выбрал специальность слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике (КИПиА). Начинал Сергей на заводе дивинила, олигомеров, бутилового каучука. Работал на совесть, в 2006 году прошел курсы повышения квалификации в учебном центре и получил высший шестой разряд.

35 лет и 14 рационализаторских предложений

Сейчас Сергей трудится в цехе выделения каучука. Именно там продукт проходит последнюю стадию подготовки перед отправкой заказчику – процесс брикетирования. «Каучук приходит к нам в форме, крошка усредняется, доводится до соответствующего качества, которое необходимо для производства. После этого уже в виде брикетов он запечатывается и уходит на склад», - рассказывает один из самых опытных слесарей НКНХ.

Нижнекамское предприятие СИБУРа является третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков, без него сегодня невозможно представить нашу повседневную жизнь. И в первую очередь речь идет, конечно, об автомобильных шинах. Кроме того, бутиловый каучук необходим для теплостойких изделий и деталей оборудования, широкого спектра резинотехнических изделий, например, различных рукавов, конвейерных лент, прорезиненных тканей, некоторых изделий медицинского назначения и многого другого.

Работа в этом цехе сложная и ответственная, но, вместе с тем, интересная. За все время, что Сергей трудится здесь, он помог разработать и внедрить 14 рационализаторских предложений. Благодаря им в том числе удалось сократить время простоя оборудования на 15% при останове конвейерного транспорта. Также он участвовал во внедрении системы контроля крошки каучука, которая повысила конкурентоспособность выпускаемой на заводе продукции.

Еще одно из достижений команды, в составе которой он работал - модернизация перекидной секции на транспортной системе. Благодаря этому оборудование дольше служит, улучшилось качество продукции. Принимал активное участие Сергей в монтаже, наладке и пуске робота по укладке брикетов каучука, что позволило улучшить условия работы и увеличить производительность труда на 12%.

Из поколения в поколение

С теплотой вспоминает Сергей Говорков своего наставника Александра Шавензова. Старший коллега обучил его работе с пневматикой, в которой молодой человек совсем не разбирался, а также подтянул его в электронике. Некоторое время они работали в тандеме, Сергей учился и впитывал новые знания. Он отмечает: «Александр меня многому научил, я от него хороший опыт приобрел».

Сейчас Сергей уже и сам является наставником для молодого поколения, он успешно подготовил к самостоятельной работе 12 выпускников учебных заведений.

«Я тоже позже попробовал себя в роли наставника. У нас много ребят приходило, но производство очень сложное: много датчиков, контролеров. Далеко не каждый сможет здесь работать, и некоторые, сталкиваясь с трудностями, уходили. Но есть и те, кто сегодня продолжает работать и даже пошел на повышение», - отмечает он.

Несмотря на свой почти 35-летний опыт работы, мужчина и сам продолжает учиться – проходит различные курсы от предприятия, участвует в вебинарах. Сергей отмечает, что очень важно регулярно повышать свою квалификацию, ведь технологии не стоят на месте: «Без этого никак, с приходом СИБУРа на «Нижнекамскнефтехиме» внедряется много цифровых технологий, приборы с каждым годом тоже всё совершеннее и у нас в цеху много очень сложной техники. Сейчас все постоянно меняется и нужно разбираться, учиться».

Заслуженный химик РТ и ветеран труда

Сергей Говорков на «Нижнекамскнефтехиме» с 1989 года – в конце февраля этого года исполнится ровно 35 лет, как он стал слесарем КИПиА. За это время он получил самый высший 6-ой разряд и не раз получал признание от коллег, руководства предприятия и даже республики.

«У меня есть грамоты, от цеха, от завода, благодарность от Президента Татарстана (сейчас - Раиса), также мне присвоили звание “Заслуженный химик РТ”. Еще я – ветеран труда химкомбината. Без любви к своей профессии вряд ли этого можно было достичь», - делится мужчина.

На заводе его ценят за ответственность и добросовестность, а он признается, что вряд ли хотел бы поменять что-то в своем профессиональном пути. В цехе работает хороший, сплоченный коллектив, созданы комфортные условия труда: комфортабельные автобусы, удобная спецодежда и надежные СИЗ, вкусные обеды в обновленной столовой, современная медицина.

С особой теплотой Сергей Геннадьевич вспоминает своих старых коллег, с которыми когда-то начинал работать: «Мы были молодые, когда только начинали внедрять новые технологи, нам все было интересно. Жили одной большой семьей, дружили и вне завода, сейчас так живет уже новое поколение, а мы им помогаем своим опытом и мудростью». А это значит сохраняется преемственность поколений и «Нижнекамскнефтехим» в составе большой компании СИБУР продолжает свое дальнейшее успешное развитие.

Фото: пресс-центр «Нижнекамскнефтехима»