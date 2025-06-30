Слесарь базы отдыха в Елабуге пойдет под суд за гибель туриста, провалившегося в колодец

Младший слесарь одной из баз отдыха в Елабуге пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, в феврале мужчина «с целью экономии своих физических сил» накрыл пластиковой крышкой колодец по содержанию бытовых отходов дома отдыха после ассенизации.

В результате один из туристов провалился внутрь колодца, где захлебнулся стоковыми водами.

Уголовное дело передано в суд.