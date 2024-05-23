ДОСААФ показал первоклассную экипировку для контрактников из Татарстана

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Шлем защитил бойца от прямого попадания снайпера»

В ближайшие дни ДОСААФ Татарстана при поддержке Правительства республики отправит бойцам в зону СВО квадрокоптеры, рации и прочее необходимое на фронте оборудование. Чем же экипируют бойцов «Тимера», «Алги» и других военнослужащих республики, «Татар-информ» узнал у работника отдела военно-патриотического воспитания и спорта ДОСААФ РТ Эдуарда Сугачкова.

Такую экипировку выдают татарстанским военнослужащим по контракту, а также бойцам именных батальонов «Тимер» и «Алга». Предварительно ее надели на манекены, тот, что с большим бронежилетом, – комплект штурмовика, а с большим рюкзаком – это комплект стрелка-гранатометчика. Каждый такой набор стоит не меньше 200 тысяч рублей.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«У нас два вида формы, для гранатометчиков и штурмовиков. На обоих экземплярах у нас надет шлем ‘’Атлас’’ – российского производства. Он очень удобный, компания-производитель, если не ошибаюсь, новосибирская. Буквально на днях я получил видео от наших ребят из зоны СВО, где мне показали попадание снайперской пули в этот шлем. Он выдержал прямое попадание от пули калибра 7,62. Шлем был слегка поврежден, но боец остался жив, и это главное», – рассказал Эдуард Сугачков.

Он отметил, что сам шлем сделан из кевлара, а также оснащен приспособлением для камеры спереди, а по бокам для фонарика и наушников.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На бойце-штурмовике размещен бронежилет, он предназначен для защиты основных органов: сердца, органов брюшной области и области паха. Мы прекрасно знаем, что сейчас в основном бойцы получают осколочные ранения, пулевых в разы меньше. Почему важно защищать паховую область? У человека там размещены артерии, и если осколочное ранение попало в артерию, то у бойца есть 40 секунд, чтобы оказать себе помощь», – поделился Эдуард Сугачков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

На бронежилете видим подсумки для магазинов, гранат, есть место под аптечки, рацию и дополнительную медицинскую сумку. Сам бронежилет весит 12 килограммов, у него 5-й класс защиты, бронепластины для него производятся также в России, а именно в Санкт-Петербурге.

«В комплект входят наколенники и налокотники. Бронежилет универсальный, он позволяет по желанию носить защитный воротник и наплечники. Еще в комплект входит утилитарная сумка для дополнительного боекомплекта и необходимых средств», – подытожил работник отдела военно-патриотического воспитания и спорта ДОСААФ РТ.

«Я воевал в такой же форме, практичная и удобная»

Если разбирать форму гранатометчика, то можно заметить, что от формы штурмовика она не отличается. В нее входит демисезонная и летняя куртки, дополнительная тактическая рубашка и брюки. Для зимнего варианта идет утепленная форма одежды, теплые брюки и бушлаты.

«У этого комплекта также стоит шлем «Атлас», на нем разгрузочный пояс и большой рюкзак для хранения имущества военнослужащего. Сумка большая, потому что боец может носить там боекомплект и ему нужно носить с собой как минимум три аптечки. Они делятся на три эшелона, первый эшелон находится в свободном доступе в треугольнике правой или левой руки, там находится перевязочный материал – жгут или турникет и обезболивающее. Второй эшелон находится на поясе или бронежилете, в зоне досягаемости для оказания помощи товарищу. Третий эшелон – это личная аптечка для оказания помощи тому, кому она принадлежит», – рассказал Эдуард Сугачков.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам Сугачкова, абсолютно такую же форму носил он сам, когда участвовал в боях в 2023 году.

«Форма удобная, легкая. Если у бойцов есть какие-то замечания по форме, то их передают производителю и они устраняют недостатки. Например, раньше на комплекте нагрудные карманы закрывались на пуговицы и это было неудобно, сейчас сделали замки на застежке», – уточнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, в ближайшее время ДОСААФ Татарстана отправит колонну гуманитарного груза в зону СВО для татарстанских бойцов. В состав будет входить экипировка, берцы, дополнительное оборудование и автомобили. Наших бойцов продолжат комплектовать летней формой представленной на образцах, а также дополнительными рациями, квадрокоптерами, средствами РЭБ, квадроциклами и прочим. Весь груз закупается ДОСААФ РТ через их постоянных поставщиков и при непосредственной поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

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