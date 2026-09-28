Шлем ноутбуку не товарищ: суд оправдал бизнесменов и экс-сотрудницу Минобраза РТ

В Казани суд огласил приговор по делу троих предпринимателей и экс-главы отдела обеспечения госзаказов Минобраза Татарстана. Их обвиняли в ограничении конкуренции при участии в аукционах, а также в хищении бюджетных средств по нацпроекту. Суд решил, что преступления не было, а значит, никто не виноват.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Отправили в сотню школ некомплектное оборудование виртуальной реальности»

В Вахитовском суде Казани сегодня вынесли приговор по делу о незаконном ограничении конкуренции на торгах по закупке оборудования для школ республики. Главный обвиняемый – бывшая руководитель отдела обеспечения госзаказов Министерства образования и науки Татарстана Анна Саматова.

Кроме нее на скамье подсудимых еще трое: предприниматель Аделя Апакова, бизнесмен и экс-сотрудник Иннополиса Дмитрий Касимов, а также предприниматель Гузель Кирамова. Всех четверых обвиняли в том, что в период с 2019 по 2021 год они похищали бюджетные средства, выделенные по нацпроекту «Образование». По версии следствия, они создали видимость конкурентной борьбы и обманом заключили пять госконтрактов на поставку в школы современного оборудования на сумму более 120 миллионов рублей.

После, по версии следствия, по наводке от Саматовой им удалось поставить в 97 татарстанских школ некомплектное оборудование виртуальной реальности. Следствие полагало, что таким образом им удалось похитить 13,2 млн рублей из бюджета республики, а позже легализовать часть этих денег при помощи заключения фиктивных договоров займа с подконтрольными Апаковой фирмами. Речь шла о легализации 4,9 миллиона из 13.

До этого в прениях государственный обвинитель – помощник прокурора Вахитовского района Казани Никита Муравьев – запрашивал для подсудимых достаточно строгие наказания. Он просил признать всех четверых виновными и приговорить Анну Саматову и Адель Апакову к 6 годам лишения свободы каждую, Дмитрия Кисамова к 3 годам, Гузель Кирамову к 4 годам.

Потерпевшим по делу проходило Министерство образования Республики Татарстан. Ранее их представитель заявил гражданский иск на сумму 13 миллионов 289 тысяч рублей. Гособвинитель в прениях просил об удовлетворении этого иска.

«Шлемы заменили только после жалоб из школ»

По версии следствия, некомплектное оборудование поставляли в сельские школы по всей республике – 97 комплектов, состоящих из шлема виртуальной реальности и ноутбуков. Как выяснилось, шлемы виртуальной реальности не подходили к тем ноутбукам, которые шли с ними в комплекте. Пользоваться этим оборудованием было невозможно.

Следствие настаивало – Аделя Апакова, Гузель Кирамова и Анна Саматова якобы вступили в преступный сговор. Втроем они создавали видимость конкурентной борьбы на аукционе за право снабжать школы оборудованием. По версии следствия, только с помощью Саматовой в аукционе победила компания предпринимателеля Апаковой.

Заявка на аукцион Минобрнауки от ИП Апакова поступила в июне 2019 года. Спустя пару дней комиссия признала торги несостоявшимися из-за отсутствия конкуренции. Было принято заключить контракт с единственным поставщиком – с Апаковой.

При заключении контракта не проводилось никакой демонстрации работоспособности комплекта, именно поэтому правда о несовместимости комплектов всплыла только в школах. Только после жалоб из школ и проверки Счетной палаты РТ удалось добиться замены шлемов.

Обвинение по этому делу утвердили еще в 2022 году. Судебные тяжбы шли около четырех лет. Подсудимые свою вину не признавали – ни на ранних стадиях, ни позже в прениях. Сегодня, на оглашении приговора, некоторые не могли сдержать слез. Государственного обвинителя на оглашении не было – пока неизвестно, будет ли прокуратура обжаловать приговор.

В итоге всех четверых обвиняемых суд сегодня оправдал, поскольку не увидел в их действиях состава преступления. В удовлетворении гражданского иска отказал. Судья напомнила каждому из четверых о праве на реабилитацию.