Шлейхер: «Я недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы»

Российский прыгун в воду Никита Шлейхер, представляющий сборную РТ на внутренних соревнованиях, рассказал, что остался недоволен результатами своих нормативов, которые являются недостаточными для квалификации на чемпионат Европы – 2026.

«Я немного недоволен тем, что не набрал отборочную сумму, чтобы выполнить норматив для чемпионата Европы в Париже. Выиграть важно, но и баллы хочется получше. Недосказанность есть, но соревнования всё расставили по своим местам. Мы с Женей первые и вторые, как и было раньше. С Кузнецовым сколько лет мы уже вместе! Уже привыкли с ним, что много лет то он первый, а я второй, то наоборот. Это нормально.

Нормативы достаточно высокие. Никто из парней еще не выполнил. Подробности у руководства спросите. Но мне лично без разницы, какой норматив. Просто нужно делать свою работу», – сказал Шлейхер корреспонденту «Чемпионата».

Никита Шлейхер является двукратным чемпионом Европы, серебряным призером чемпионата мира и многократным чемпионом России по прыжкам в воду.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) объявила, что российские спортсмены получили право выступать на международных турнирах с национальными флагом и гимном.

Чемпионат Европы – 2026 по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа в Париже.