Автобусный марафон «Татарстан – республика достижений» прибудет в Буинск

6 февраля жители Буинского района станут участниками автобусного марафона «Татарстан — республика достижений», который стартовал в середине января. Жителям расскажут о достижениях страны, республики, районов.

Спикерами мероприятия станут депутат Госдумы РФ, первый заместитель Комитета ГД по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, председатель Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку Шакир Ягудин, а также глава района Ранис Камартдинов.

В Буинском районе ежегодно реализуются много федеральных и республиканских программ. В 2023 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и регионального проекта «Дорожная сеть» на автомобильной дороге «Казань—Ульяновск» — «Кондитерская фабрика» завершена реконструкция моста через реку Карла. Кроме того, отремонтировано 2,8 км дорог, на эти цели из регионального бюджета выделено свыше 70 млн рублей. По региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование» закуплено оборудование для сдачи норм ГТО. Также созданы «Точки роста» в лицее №2, школе №1, Альшиховской школе. В планах — отремонтировать учебные корпуса Буинского медицинского училища. Капитально отремонтированы 6 пищеблоков, предстоит обновить объекты еще в 5 учреждениях: Аксунской, Энтуганской, Рунгинской, Черки-Гришинской и Старостуденецкой школах. В этом году планируется масштабная работа по капитальному ремонту лицея №2 и Камбродской школы.

Благодаря региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» закуплен автомобиль для доставки пожилых жителей Буинского района в медицинские учреждения; в поликлинике ЦРБ открыли кабинеты магнитно-резонансной томографии и гериатрии; капитально отремонтированы помещения двух ФАПов — в селе Энтуганы и деревне Ахмаметьево. В текущем году будут отремонтированы ещё 9 ФАПов. По нацпроекту «Экология» восстановлены леса на общей площади более 28 га.

Настоящей гордостью жителей района стало новое здание Буинского драматического театра. Оно появилось благодаря нацпроекту «Культура» и было открыто в декабре 2023 года. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Также построен многофункциональный культурный центр на 100 мест в селе Сорок Сайдак. В 2024 году будут отремонтированы ещё 3 сельских дома культуры — в Нижнем Наратбаше, Новых Тинчалях и Альшихово.

Панельная дискуссия состоится в здании Буинского театра по адресу: ул. Розы Люксембург, д.157 в 16:00.

Встреча в Буинске завершится концертной программой от популярной группы «Казан егетләре», народной артистки Татарстана, популярной певицы Резеды Шарафиевой и народной артистки Татарстана Зайнаб Фархетдиновой.

Автобусный марафон продлится до 1 марта, он затронет 29 районов. Для удобства маршрут поделен на зоны. Сейчас марафон проходит по Заволжской зоне. В эту зону включены Тетюшский, Зеленодольский, Дрожжановский, Буинский районы. Апастово завершит тур автобусного марафона по Заволжской зоне. Впереди еще — Юго-Восточная, Нижнекамская и Набережночелнинская зоны.

Национальные проекты реализуются по указу Президента России Владимира Путина.

Напомним, в республике запущен проект «Татарстан – республика достижений». Его цель – рассказать о том, чего уже достигла наша республика, дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей Родины.