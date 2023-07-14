Следующим президентом Украины после Зеленского может стать боксер Александр Усик

О своих планах баллотироваться в президенты Украины заявил в интервью корреспонденту спортивного YouTube-канала Seconds Out боксер Александр Усик.

Он отметил, что вступит в президентскую гонку после завоевания титула абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе.

«Еще раз стану абсолютным чемпионом, потом завяжу с боксом и пойду баллотироваться в президенты Украины», – заявил боксер.

Напомним, запланированный бой Усика с Тайсоном Фьюри, который должен был состояться в апреле 2023 года, так и не состоялся. О срыве боя, переговоры о котором шли с осени прошлого года, стало известно 2 марта. Для украинского боксера данный бой должен был стать второй защитой титула.

По словам спортсмена, бой с Фьюри для него стоит на первом месте. Усик отметил, что этот поединок его интересует больше, чем чемпионский пояс.

Отметим, что последний бой украинского боксера прошел 20 августа прошлого года в Саудовской Аравии, где он победил британца Энтони Джошуа. Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).