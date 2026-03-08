Следующий конкурс MISS BRICS в 2027 году пройдет в Индии

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» ​

Международный конкурс красоты MISS/MRS/LITTLE MISS BRICS в 2027 году состоится в Индии. Об этом было объявлено 8 марта на пресс-конференции в театре имени Камала в Казани, где подвели итоги первого конкурса, прошедшего в столице Татарстана.

В мероприятии участвовали президент конкурса Динара Саляхова, руководитель отдела мероприятий БРИКС Эллина Аксенина, «Миссис Индия 2025–2026» Ринима Борах, член жюри певица Ольга Серябкина, а также победительницы в трёх категориях: MISS BRICS 2026 Валентина Алексеева (Россия), MRS BRICS 2026 Миллсент Мфолоди Тлоу (ЮАР) и LITTLE MISS BRICS 2026 Сафира Кара Гийе Думалаог (Китай). Модератором выступила телеведущая Аврора.

Победительницы поделились впечатлениями. Валентина Алексеева призналась, что не думала о победе, а просто наслаждалась возможностью представлять Россию. По её словам, с короной приходит большая ответственность, и теперь они задают ритм будущим конкурсам. Миллсент Мфолоди Тлоу отметила, что её больше всего поразила аутентичность участниц, и конкурс не ощущался соревнованием — было приятно быть собой. Она подружилась с представительницами Уганды и Кубы, с которыми совпали ценности. Юная Сафира Кара Гийе Думалаог призналась, что от счастья «обомлела», услышав своё имя, и поняла, что дружба важнее победы.

Президент конкурса Динара Саляхова подчеркнула, что символично видеть девушек из разных стран в Международный женский день. За восемь дней удалось создать уникальное международное сообщество. Конкурс показал, что красота — это не только внешность, но и ценности, культура, талант и желание быть полезной миру. Атмосфера дружбы полностью оправдала ожидания, и организаторы планируют сделать конкурс ежегодным.

«Миссис Индия» Ринима Борах назвала прошедший конкурс лучшим в мире и выразила готовность принять MISS BRICS 2027 в Индии вместе с Диной Саляховой.

Руководитель отдела мероприятий БРИКС Эллина Аксенина поблагодарила участниц за выдержку в насыщенной программе. Член жюри Ольга Серябкина рассказала, что оценивала харизму, реакцию зала и тепло улыбки, обращая внимание на энергию, которую излучает женщина.

Телеведущая Аврора назвала атмосферу удивительной и дружелюбной. По её словам, участницы по-настоящему подружились и поддерживали друг друга на всех этапах — такого, по их словам, не видели ни на одном конкурсе красоты.

Напомним, первый международный конкурс MISS BRICS прошёл в Казани с 1 по 8 марта. В нём участвовали 49 девушек из 17 стран. Победительницей в категории MISS стала россиянка Валентина Алексеева, титул MRS получила представительница ЮАР Миллсент Мфолоди Тлоу, а LITTLE MISS — китаянка Сафира Кара Гийе Думалаог.