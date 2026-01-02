«Следующий год будет сложнее»: итоги 2025 года и ожидания отрасли туризма Татарстана

В 2025 году туристическая отрасль Татарстана показала уверенный рост: поток гостей в республику за январь – октябрь вырос почти на четверть. Ключевыми драйверами стали новые речные маршруты и трасса М12, обеспечившие приток авто- и круизных туристов. Представители сферы подвели для «Татар-информа» итоги и обозначили планы на 2026 год.





За 10 месяцев 2025 года Татарстан, по данным Госкомитета по туризму РТ, посетили почти 4 млн туристов

Фото: © «Татар-информ»

Рост турпотока по всем разрезам: достижения 2025 года в цифрах и фактах

Рост турпотока в Татарстан. За 10 месяцев 2025 года Татарстан, по данным Госкомитета по туризму РТ, посетили почти 4 млн туристов – это на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В летний же сезон республику посетили 1,6 млн гостей. За год показатель увеличился на 4,6%.

Популярность речных маршрутов. Прирост на внутрирегиональных речных маршрутах достиг 24,3%. Растет количество заходов судов в Казань, а с открытием пристани стремительно набирает популярность Чистополь. Развивается и межрегиональное водное сообщение, например по маршруту Казань – Чебоксары – Нижний Новгород.

Растет количество заходов судов в Казань. Развивается межрегиональное водное сообщение Фото: © «Татар-информ»

Прирост автотуристов. Запуск участка скоростной магистрали М12 до Екатеринбурга коренным образом изменил логистику. Казань стала доступнее для путешественников на автомобилях с востока страны – из Свердловской, Челябинской областей и Башкортостана. В целом по России на автотуристов пришлось 60% прироста турпотока, и в Татарстане эта доля также значительна.

Открытие новых авиарейсов. В 2025 году открылись новые прямые рейсы из Казани в Абу-Даби и Рас-эль-Хайму, а также в ряд российских городов, включая Нальчик, Магас и Астрахань. Кроме того, усилилось авиасообщение по уже существовавшим направлениям.

В 2025 году открылись новые прямые рейсы из Казани в Абу-Даби и Рас-эль-Хайму, а также в ряд российских городов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Конкуренция с серым рынком и продвижение на Урал: прогнозы на 2026 год

Усиление конкуренции. Рынок ожидает ужесточения конкуренции, причем не только между легальными отелями, но и с рынком нелегальной посуточной аренды. Это потребует от гостиниц бо́льших инвестиций в сервис и управленческие компетенции.

Давление на рынок из-за налоговых изменений. Бизнес с осторожностью смотрит на предстоящий год из-за грядущих изменений в налоговой системе. Ключевым ожиданием отрасли становится не рост, а сохранение текущих объемов турпотока и финансовая устойчивость.

Дефицит номерного фонда в санаториях. Санаторно-курортный комплекс ввиду роста популярности столкнется с проблемой нехватки качественных мест. Особенно острый дефицит ощущается в пиковые даты, например на новогодние праздники, когда загрузка достигает 100%. Для развития требуется как частная реновация, так и государственная программа поддержки, которой на данный момент недостаточно.

Продвижение на уральский рынок. Открытие трассы М12 на Екатеринбург задает новый вектор для маркетинга. Туристические операторы и санатории планируют активную работу по привлечению гостей с Урала, рассчитывая повторить успех, достигнутый после открытия участка трассы на Москву.

Республика Татарстан продолжает укреплять позиции одного из ключевых туристических центров страны Фото: © «Татар-информ»

«Надеемся, что цифра подрастет»

Республика Татарстан продолжает укреплять позиции одного из ключевых туристических центров страны, делая акцент на развитии инфраструктуры и создании комфортной среды для гостей. Об основных итогах года и планах на предстоящий сезон рассказал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Посетили республику по итогам 10 месяцев 4 млн туристов. Надеемся, что по итоговым отчетам эта цифра, может быть, даже подрастет. И это очень хорошие цифры», – заявил он.

Он добавил, что туристическая инфраструктура достаточно нагружена – в Татарстан приезжают практически со всей территории России.

Сергей Иванов: «Мы видим, что инфраструктура нагружена, приезжают люди практически со всей территории Российской Федерации» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одним из главных направлений работы стала реализация мер в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». В 2025 году особое внимание уделялось созданию новых возможностей для размещения и отдыха.

«Второе большое направление – это создание модульных некапитальных средств размещения. Мы реализуем его с 2022 года, и в 2025 году поддержано 11 проектов, и будет создано 87 новых номеров в шести районах нашей республики», – сказал Иванов.

Параллельно ведется работа по обустройству зон отдыха для автотуристов и семей. Предприниматели и санатории получают поддержку на приобретение модульных бань, обустройство детских и спортивных площадок.

Важной точкой для развития туризма могут стать санатории Татарстана – за год количество отдыхающих возросло на 2% Фото: © «Татар-информ»

Санатории могут стать драйверами роста турпотока, но нуждаются в номерах

Важной точкой для развития туризма могут стать санатории Татарстана – за год количество отдыхающих возросло на 2%. Об этом рассказал председатель правления РАСКУ «Санатории Татарстана» Евгений Терентьев.

«Надо отметить, что это восьмой результат в Российской Федерации. В целом по стране количество отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях уменьшилось. Взрывной рост [числа] отдыхающих в санаториях в текущем году прекратился. Сейчас мы вышли на некое плато», – отметил он.

Евгений Терентьев: «Санаторно-курортный комплекс республики может стать одним из драйверов, новых точек роста увеличения туристической привлекательности Татарстана» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

При этом, по его словам, растет количество гостей из самого Татарстана. Он пояснил, что популярность коротких wellness-туров способствовала омоложению аудитории и создала эффект воронки, когда гости, попробовав отдых на выходных, позже покупают длительные путевки. Однако этот потенциал упирается в физическую нехватку качественных мест.

«Санаторно-курортный комплекс республики может стать одним из драйверов, новых точек роста увеличения туристической привлекательности Татарстана», – заявил эксперт.

Эксперт привел конкретный пример: на пиковые даты, такие как новогодние праздники, места в санаториях республики полностью распроданы. Для решения проблемы, по его мнению, недостаточно частных инвестиций.

«Необходима действенная программа по реновации санаторно-курортных учреждений. Это ремонт номерного фонда, строительство инфраструктурных объектов», – резюмировал он, отметив, что существующие госпрограммы поддержки гостиничного бизнеса на санатории не распространяются.

Люди переориентировались. Например, раньше они спокойно летели в Москву и по работе, и отдыхали, а сейчас, например, выбирают поезд или автомобиль, чтобы не попасть в задержки Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сокращение зарубежного турпотока

Председатель Ассоциации туроператоров РТ Рамиль Мифтахов обратил внимание на рост числа путешествий самих татарстанцев – за год он составил около 3-5%. При этом рост числа путешественников сопровождался их переориентацией.

«Жители республики, как и россияне в целом, также путешествуют, также едут в отпуск, только немножко переориентировались, и больший процент по сравнению с прошлым годом – по России», – констатировал Мифтахов.

По его наблюдениям, кроме Краснодарского края и Крыма стали активно набирать популярность близлежащие регионы – Нижний Новгород и Самара. Это связано с открытием новой трассы. А автотуризм, в свою очередь, набирает популярность, в том числе из-за регулярных задержек авиарейсов.

Рамиль Мифтахов: «Мы понимаем, что следующий год будет сложнее, чем 2025-й. Если турпоток сохранится, нам удастся выжить» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Люди переориентировались. Например, раньше люди спокойно летели в Москву и по работе, и отдыхали, а сейчас, например, выбирают поезд или автомобиль, чтоб не попасть в задержки», – пояснил он.

Говоря о будущем, эксперт выразил озабоченность финансовой устойчивостью как самих туроператоров, так и туристов.

«Нас ожидают изменения в налоговой структуре, которые отразятся и на бизнесе, и на ценообразовании, и на доходах населения. Мы понимаем, что следующий год будет сложнее, чем 2025-й. Если турпоток сохранится, нам удастся выжить. А чтобы турпоток сохранился, у людей должна быть возможность путешествовать. Поэтому в планах на следующий год – пахать», – заключил Мифтахов.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»