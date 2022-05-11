Следующие длинные выходные в России пройдут в июне

Фото: pixabay.com

Текущая рабочая неделя в России будет сокращенной — до 10 мая продолжались выходные, приуроченные к Дню Победы. Следующие длинные выходные, согласно производственному календарю, пройдут в июне.

12 июня в стране отмечается День России. В 2022 году он выпадает на воскресенье. Поэтому нерабочие дни будут продолжаться с 11 по 13 июня включительно, а следующая рабочая неделя станет сокращенной (четыре дня).

Заключительные длинные выходные перед новогодними праздниками пройдут в ноябре, когда Россия отмечает День народного единства.