Общество 12 января 2026 07:00

Следующие длинные выходные у жителей Татарстана будут в феврале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане завершились новогодние праздники, которые продлились 12 дней. Следующие длинные выходные у жителей РТ будут в феврале. Как татарстанцы будут отдыхать в заключительном месяце зимы – в материале «Татар-информа».

23 февраля будет отмечаться День защитника Отечества, который в этом году выпадет на понедельник. Соответственно, татарстанцы, работающие на пятидневке, будут отдыхать три дня подряд – с 21 по 23 февраля.

При этом заключительный перед длинными выходными рабочий день – 20 февраля – не будет коротким, поскольку он не предшествует праздничному, а значит, нет оснований для сокращения продолжительности рабочего дня.

Всего в феврале у жителей Татарстана будет 19 рабочих и 9 выходных дней.

