Следующей молодежной столицей ОИС после Казани станет город в Африке

Цикл мероприятий по линии Казань – молодежная столица ОИС подходит к своему завершению. В этом году было проведено более 10 крупных мероприятий, в которых поучаствовали свыше 130 стран мира. В следующем году этот статус получит город с африканского континента — какой именно, пока неизвестно. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент Молодежного форума Организации Исламского сотрудничества (ОИС) Таха Айхан.

«Сейчас эстафету принимает африканский континент. Они уже решат, где именно будет Молодежная столица ОИС. Уверен, что те проекты, которые мы запустили в Татарстане, будут иметь огромное значение для развития общества и тиражироваться в другие страны», – заявил спикер.

Результатом этого года станет укрепление отношений Татарстана и России и исламским миром по многим направлениям: науке и образованию, творчеству и искусству, предпринимательству, киберспорту, общественной дипломатии и другим, добавил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«В марте будущего года ОИС официально ратифицирует решения Молодежного форума в Казани и распространит их по странам – членам организации. Для участия в мероприятиях в столице Татарстана в этом году заявлялись представители более 130 стран. Благодаря поддержке сильного международного института Казань становится местом встречи молодых инициативных людей, заинтересованных в укреплении мира и согласия через создание новых стратегических проектов по разным направлениям», – заметил он.

Сулейманов напомнил, что отношения России, Татарстана и исламского мира будут продвигаться через международный молодежный хаб. Также с этой целью будет принята программа по международному молодежному сотрудничеству Россия – ОИС, куда войдут основные мероприятия, которые провели в Казани в течение этого года.

Напомним, что в этом году Казань была выбрана Молодежной столицей ОИС. Это первый случай, когда такого статуса удостаивается город, не входящий в государство – член организации. Россия выступает только наблюдателем.