Следующее заседание генпрокуроров ШОС после Казани пройдет в Узбекистане

Следующее заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Узбекистане в 2027 году. Об этом сегодня в Казани, на 24-м заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев.

«Для нас это большая честь и ответственная задача. Для ее успешной реализации мы приложим все свои усилия. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность Генеральному прокурору Республики Таджикистан Хабибулло Сайдулло за принятое решение передать право проведения очередного заседания генеральных прокуроров ШОС в Узбекистане. Мы высокого ценим этот дружественный жест. Пользуясь случаем, приглашаем всех вас, коллеги, в солнечный Узбекистан», – заявил Нигматилла Юлдашев.