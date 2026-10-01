news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 1 октября 2026 18:19

Следующее заседание генпрокуроров ШОС после Казани пройдет в Узбекистане

Читайте нас в

Следующее заседание генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Узбекистане в 2027 году. Об этом сегодня в Казани, на 24-м заседании генеральных прокуроров государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, заявил Генеральный прокурор Республики Узбекистан Нигматилла Юлдашев.

«Для нас это большая честь и ответственная задача. Для ее успешной реализации мы приложим все свои усилия. Пользуясь случаем, хотел бы выразить особую признательность Генеральному прокурору Республики Таджикистан Хабибулло Сайдулло за принятое решение передать право проведения очередного заседания генеральных прокуроров ШОС в Узбекистане. Мы высокого ценим этот дружественный жест. Пользуясь случаем, приглашаем всех вас, коллеги, в солнечный Узбекистан», – заявил Нигматилла Юлдашев.

#ШОС #Генпрокуратура России
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

Первый снег в Казани может выпасть 2-3 октября – синоптик

1 октября 2026
В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

В Татарстане 1 октября ожидаются ночные заморозки, днем до +15 и небольшой дождь

1 октября 2026
Новости партнеров