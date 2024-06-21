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Следующее собрание ассоциации городов БРИКС+ предложили провести в Бразилии
Вице-президент бразильской ассоциации муниципалитетов, мэр города Кордейрополиса Хосе Адинан Ортолан пригласил провести следующее собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ в Бразилии. Такое заявление он сделал в ходе первого учредительного собрания организации, которое проходит в казанской Ратуше.
«С разрешения нашего председателя, мэра Казани [Ильсура Метшина], Бразилия будет очередным председателем БРИКС. Я приглашаю провести следующее заседание Ассоциации городов в Бразилии. В следующем году в Бразилии будут проходить муниципальные выборы, соответствующие законы об их проведении еще будут определены. Но следующая встреча, я надеюсь, пройдет именно в Бразилии, и мы будем очень рады вас всех видеть», – отметил Ортолан.
Он также пригласил участников форума посетить 30-ю Конференцию сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30), которая пройдет в 2025 году в городе Белен.
Напомним, в Казани сегодня открылось первое учредительное собрание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В город прибыли порядка 200 гостей из десяти стран БРИКС, а также представители местных властей Турции, Чили, Марокко, Индонезии, Мексики, Замбии и других государств. В рамках форума участники обсудят структуру создаваемой организации и совместные проекты, направленные на расширение возможностей городов благодаря обмену в разных областях.
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