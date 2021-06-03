Следующая неделя в Татарстане начнется с дождей и гроз

Синоптики Татарстана выпустили прогноз на ближайшие пять дней. В понедельник и вторник в республике возможны дожди и грозы, считают в Гидрометцентре РТ.

В пятницу, 4 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Метеорологи не ждут осадков, но ветер будет сильным: ночью до 17 м/с, днем 17-22 м/с. Дневные температуры будут колебаться от +18°С до +23°С.

Синоптики также не прогнозируют дождей в Татарстане в выходные, 5 и 6 июня. Они могут пройти только в южных и юго-западных районах республики. Температуры вырастут до 7-13 градусов выше нуля ночью и 20-26 градусов тепла днем.

Следующая неделя начнется под влиянием западного циклона. 7 июня ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Небольшие дожди возможны и 8 июня. В понедельник днем термометры покажут от +22°С до +27°С. Во вторник синоптики прогнозируют от +20°С до +25°С.