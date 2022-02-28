Следующая надвижка моста через Волгу на трассе М12 в Татарстане планируется в марте

Следующую надвижку металлоконструкций моста через Волгу на трассе М12 Москва – Нижний Новгород – Казань в Татарстане планируется выполнить в марте. Об этом сообщил ведущий специалист отдела строительства и реконструкции автодороги Казанского филиала госкомпании «Автодор» Константин Сорокин во время автопробега по маршруту будущей автомагистрали.

«За последний месяц проведена надвижка пролетного строения с 28-й на 27-ю опору. Сооружен технологический мост с 28-й по восьмую опору. По нему проходит доставка строительных материалов, каркасов, опалубки, бетона. В середине марта планируется надвижка металлоконструкций с 27-й на 26-ю опору», – рассказал собеседник журналистов.

По словам Сорокина, на мостовом переходе предусмотрено 28 опор, из них уже построены три опоры.

В январе был завершен второй этап надвижки металлоконструкций моста на левом берегу. Всего с этого берега планируется поэтапно надвинуть 2440 метров конструкций.

Первый этап надвижки был проведен в ноябре прошлого года.

Мост через Волгу будет самым протяженным на автодороге М12 – 3 км 342 метра.