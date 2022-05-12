«Следствие “тесноты” повестки»: с чем связана массовая отставка глав регионов в России?

Отставку сразу пяти глав регионов, в том числе руководителя соседней Марий Эл, принял накануне Президент РФ Владимир Путин. Связан ли «исход губернаторов» с проходящей спецоперацией на Украине и следует ли ожидать новых отставок, выяснил «Татар-информ».

Отставку сразу пяти глав регионов, в том числе руководителя соседней Марий Эл, принял накануне Президент РФ Владимир Путин Фото: kremlin.ru

«Верю, что дальнейшее развитие Марий Эл внесет свою лепту в процветание нашей страны»

Первым о досрочной отставке 10 мая сообщил глава Томской области Сергей Жвачкин. На посту губернатора он проработал 10 лет, срок полномочий у него искал только в сентябре 2022 года. В своем прощальном обращении к жителям области он отметил, что является одним из самых взрослых губернаторов в стране и хочет дать дорогу молодым. Вслед за ним досрочно ушел со поста глава Саратовской области Валерий Радаев, который также находился в должности 10 лет. В своем заявлении он сообщил, что хочет не только уйти с госслужбы, но и сменить направление работы.

В свою очередь глава Кировской области Игорь Васильев, объяснил свою отставку тем, что хочет продолжить работу на федеральном уровне. Руководитель Рязанской области Николай Любимов отметил, что не планирует выдвигаться на новый срок, а глава Марий Эл Александр Евстифеев пояснил свою отставку истечением срока полномочий.

Глава Марий Эл Александр Евстифеев объяснил свою отставку истечением срока полномочий Фото: kremlin.ru

«Благодарю все общественные и политические силы за слаженную командную работу на благо жителей республики. Нам удалось сделать многое, и это наш общий успех. Верю, что дальнейшее динамичное развитие Марий Эл продолжится и внесет свою лепту в процветание нашей страны», – написал, в частности, Евстифеев.

«Каждый день объявлять по одной отставке нереально на фоне военных новостей»

По словам президента Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексея Куртова, массовый исход губернаторов едва ли связан с необходимостью укрепления вертикали власти на фоне военной спецоперации.

Алексей Куртов: «Вполне возможно, что такая пакетная отставка должна укрепить мнение жителей и руководителей регионов в том, что внутренняя политика идет по плану» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вполне возможно, что такая пакетная отставка должна укрепить мнение жителей и руководителей регионов в том, что внутренняя политика идет по плану, она управляема и не зависит от внешнеполитических процессов. Разговоры об отмене выборов этой осенью становятся досужими. Все идет своим чередом, работаем по заранее определенным направлениям», – рассказал Куртов корреспонденту «Татар-информа».

Мнение эксперта разделил и президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Сама по себе отставка довольно консервативна – у глав регионов завершались полномочия, и оставлять их было особо не за что. Одновременное объявление – отчасти следствие "тесноты" повестки. Каждый день объявлять по одной отставке нереально на фоне военных новостей. Отчасти это попытка воссоздать ожидания, что раз прежняя схема ротаций работает, значит, шансы на сохранение прямых выборов остаются», – уверен Виноградов.

Михаил Виноградов: «Сама по себе отставка довольно консервативна – у глав регионов завершались полномочия, и оставлять их было особо не за что» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Версии о возможной отмене осенних выборов в России обсуждались с марта 2022 года. Некоторые политологи высказывали мнение, что такое решение было бы целесообразным на фоне проведения специальной военной операции на Украине и развязанной в отношении России информационной войны. В условиях нестабильности в экономике и распространения странами Запада фейковых новостей объективность избирательного процесса вызывала сомнения. Сейчас же эксперты склоняются к тому, что причины для отмены выборов нет. «Мне кажется, с каждым днем то, что будут именно выборы, а не назначение Заксобранием, этот шанс растет. Потому что просто в какой-то момент должны будут объявить выборы», – поделился мнением глава Российской Ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко.

«России необходимы губернаторы, умеющие работать в условиях многочисленных внешних угроз»

Как сообщил «Татар-информу» завкафедрой конфликтологии КФУ, доктор политических наук Андрей Большаков, массовая отставка губернаторов может иметь и более простые объяснения, такие как невыполнение ряда показателей социально-экономического развития территорий.

Андрей Большаков: «Некоторые [из пяти ушедших в отставку губернаторов] не сумели добиться ничего положительного и за один срок. Четыре региона из пяти можно отнести к депрессивным» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«События на Украине и гибридная война НАТО против России отодвинули на второй план темы внутренней политики. Однако в экспертной среде, среди активных и политизированных пользователей интернета шла важная дискуссия о необходимости отмены выборов в связи с внешней ситуацией, переход на избрание губернатора заксобраниями регионов. Пока подтверждено, что выборы состоятся. Неожиданностей при смене первых лиц нет. Среди пяти ушедших в отставку губернаторов есть те, кто уже в течение двух сроков руководил своим регионом. Некоторые не сумели добиться ничего положительного и за один срок. Четыре региона из пяти можно отнести к депрессивным, за исключением Томской области», – сказал Большаков.

Эксперт отметил любопытную деталь, что на последних выборах партия «Единая Россия» во всех пяти регионах показала низкие результаты, в частности в Марий Эл победили коммунисты. Как ни крути, а в партию власти в каждом регионе входят наиболее влиятельные представители общества и бизнеса, без их поддержки региональным лидерам сложно добиться заметных результатов.

Татарстан может чувствовать себя спокойно. Рейтинги Рустама Минниханова постоянно демонстрируют высокие показатели Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все пять губернаторов занимали низкие позиции в различных политологических рейтингах и находились среди тех, кто должен был уйти в отставку. Гораздо более важным стало то, что другим губернаторам было показано федеральной властью, что в отставку могут уйти и руководители регионов-доноров, если их политика не будет приводить к позитивным результатам в социально-экономической политике. России необходимы губернаторы достаточно молодые или имеющие опыт, но умеющие работать в условиях многочисленных внешних угроз, формирования мобилизационной экономики, постоянного реального решения социальных проблем населения, которые только будут нарастать во вторую половину года. Татарстан может чувствовать себя спокойно. Рейтинги Рустама Минниханова постоянно демонстрируют высокие показатели, а в республике уже давно сделано много, чтобы разворачивать экономику Татарстана в сторону восточных партнеров и помогать нашим предпринимателям и производственникам», – подчеркнул политолог.

Исходя из рейтинга АПЭК, следующими в списке отставников могут оказаться глава Республики Хакасия и губернатор Орловской области

Мнение Большакова о том, что отставки напрямую связаны с показателями экономического развития, подтверждает майский рейтинг влияния глав субъектов РФ, подготовленный экспертами Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Бывшие губернаторы Томской и Рязанской областей, а также экс-глава Марий Эл находились в последней десятке рейтинга. Недалеко от них ушли двое других отставников из Кировской и Саратовской областей. Для сравнения – Президент Татарстана Рустам Минниханов в том же рейтинге АПЭК занял 4-ю позицию из 85, уступив лидерство мэру Москвы Сергею Собянину, главе Чечни Рамзану Кадырову и губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Рейтинг влияния глав субъектов РФ, апрель 2022 г. Источник: АПЭК

Схожий расклад дает и проект «Национальный рейтинг», где первые 4 строчки также занимают Кадыров, Собянин, Минниханов и глава Московской области Андрей Воробьев. В свою очередь «Народный рейтинг» отдает первые строчки Президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Отставники из пяти регионов не попали в лидеры ни одного из рейтингов.

Национальный рейтинг губернаторов РФ, март-апрель 2022 г. Источник: сайт проекта «Национальный рейтинг»

Нет сомнений, что ротация губернаторского корпуса будет продолжена. Это естественный процесс, который не зависит от внешних факторов. Исходя из рейтинга АПЭК, следующими в списке отставников могут оказаться глава Республики Хакасия Валентин Коновалов и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Оба занимают последние строчки рейтинга, и у обоих в следующем году истекает срок полномочий. Из регионов Поволжья низкий уровень рейтинга у губернатора Ульяновской области Алексея Русских, однако он занял должность только в октябре прошлого года и имеет все шансы проявить себя в качестве сильного регионального лидера.