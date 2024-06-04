Следствие просит суд в Москве арестовать белорусского гребца Шурмея за наемничество

Следственный комитет России требует заочно арестовать бывшего белорусского гребца Павла Шурмея, а также троих иностранных граждан – Дэвида Р. Фрейзера, Ибрагима Гату и Сергея Варшанидзе по обвинению в участии в вооруженном конфликте или военных действиях в качестве наемников против России на территории Украины, сообщает ТАСС.

Соответствующие материалы от следствия поступили в Басманный суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заочного ареста для указанных лиц.

Они обвиняются статье, предусматривающей уголовную ответственность за участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.