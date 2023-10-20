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Следствие просит отправить редактора Idel. Реалии* под стражу
Сегодня в Советском суде Казани изберут меру пресечения для редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашевой.
«Следствие запрашивает для нее заключение под стражу», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Советского суда Казани.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что задержали редактора Татаро-Башкирской службы «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах и сбору информации о военной деятельности России.
* Признано иноагентом в России
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