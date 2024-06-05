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Следствие попросило заочно арестовать журналиста Колезева* за фейки об армии
Басманный суд Москвы получил ходатайство от следствия о заочном аресте журналиста Дмитрия Колезева* в рамках уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии, сообщает РИА Новости.
По данным правоохранительных органов, в ноябре 2022 года против Колезева* было возбуждено дело по статье «публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных Силах РФ с использованием служебного положения». Поводом послужила публикация в социальных сетях.
Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Сам Колезев* после начала спецоперации на Украине покинул Россию и объявил, что уехал за границу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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