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Следствие Польши подтвердило, что упавшая осенью 2022 года ракета была украинской
Польское следствие считает упавшую в 2022 году ракету украинской, сообщает издание Rzeczpospolita.
Несмотря на отсутствие сотрудничества со стороны украинской стороны, которая пока не предоставила Польше никаких материалов, следователи сделали собственные выводы. В ведомстве исключают возможность того, что ракета, которая упала в ноябре 2022 года в Польше и убила двух человек, могла быть выпущена из России.
Rzeczpospolita отмечает, что данная информация получена из неофициальных источников.
В то же время прокуратура Польши пока не делится выводами следствия.
«Действительно, мы получили заключение. Однако из-за его закрытого характера мы не распространяем его содержание», - заявил журналистам пресс-секретарь Национальной прокуратуры Лукаш Лапчинский
При этом он отметил, что на нынешнем этапе расследования, процессуальные действия на территории Польши закончены, а Украине направлен запрос о правовой помощи.
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