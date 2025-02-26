Следственный комитет взял под контроль жалобу многодетной матери из Татарстана

В Татарстане многодетная мать обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

Выяснилось, что в 2012 году ей предоставили земельный участок для строительства дома, однако к участку до сих пор нет дороги. Кроме того, в близлежащем селе нет детских садов, школ и больниц. Несмотря на многочисленные обращения, ситуация никак не изменилась.

Бастрыкин потребовал доклада о ходе расследования от исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Марселя Дулкарнаева.