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Происшествия 14 февраля 2025 08:19

Следственный комитет РФ проверит информацию о буллинге и поборах в казанском лицее

На днях в социальных сетях мать ученицы казанского лицея №149 выразила недовольство по поводу буллинга и поборов. Проблема достигла уровня главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ему будет представлен отчет о проверке фактов неправомерных действий со стороны персонала учебного заведения и других школьников.

«В СМИ опубликованы жалобы родителей учеников казанского лицея на ряд противоправных действий со стороны персонала учебного заведения и других школьников. По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан проводится поверка», – указано в официальном сообщении СК России.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Татарстану Марселю Дулкарнаеву информировать о ходе проверки и выясненных обстоятельствах.

#травля #Бастрыкин Александр #школьники казани
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