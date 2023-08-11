В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении бизнесмена Руслана Баязитова

Как стало известно «Татар-информу», в отношении казанского бизнесмена Руслана Баязитова возбудили уголовное дело. Его обвиняют в совершении преступления по статье «Возбуждение ненависти либо вражды с применением насилия или с угрозой его применения».

Напомним, недавно Руслана Баязитова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также его арестовали на 14 суток по статье о публичной демонстрации нацистской, экстремистской или запрещенной символики.

Во время мониторинга сети полицейские обнаружили видеоролик, в котором казанец дискредитировал специальную военную операцию, которую ВС РФ проводят на территории Украины.

На публикации мужчина заявляет, что желает смерти президенту РФ и «чтобы Россия проиграла в войне». Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина, сообщила в своем Telegram-канале, что написала обращения в Следственный комитет и МВД России.