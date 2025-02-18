Следственный комитет организовал проверку после угроз в адрес россиян в Абхазии

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нарушения прав граждан России в Абхазии.

Как сообщает ТАСС, лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, в том числе жителей с гражданством Российской Федерации, поддерживать конкретные политические силы. При этом они угрожали применить насилие в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности.

Напомним, что по закону, иностранцы, совершившие преступление вне пределов России, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина РФ.