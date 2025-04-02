Следственный изолятор на Япеева переедет в мае 2025 года

Переезд следственного изолятора №1 УФСИН на улице Япеева, 16 запланирован на май 2025 года, сообщил «Татар-информу» глава комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Переезд запланирован на май в этом году. Корпуса в большой готовности, и мы наблюдаем соответствующую информацию. Конечно, этот вопрос мы не курируем», – сообщил Гущин.

В 2022 году УФСИН России по РТ сообщало о том, что для СИЗО-1 построят новое здание на 1 тыс. человек в Авиастроительном районе Казани. Сегодня строительство нового следственного изолятора подходит к концу.

Площадь застройки превышает 21 тыс. квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций, отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Новый СИЗО строится в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы».

Объект включает в себя КПП, административное здание, 6 режимных корпусов, среди которых предусмотрены помещения для содержания женщин и несовершеннолетних. Отдельный корпус предназначен для организации длительных и краткосрочных встреч с заключенными, оснащен прачечной, кухней, столовой и гаражом.

Помимо этого, на территории расположены продовольственный и вещевой склады. Специальный корпус построен для нужд кинологической службы, обустроены тренировочные площадки для персонала, включая полосу препятствий и площадку для строевых занятий.

Подробнее о текущем состоянии других памятников в Татарстане, а также о планах на 2026 и 2027 годы Гущин рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».