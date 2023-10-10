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Уголовное дело о теракте, в котором погиб Владлен Татарский, передано в суд
СК РФ завершил расследование уголовного дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Информация об этом появилась на сайте ведомства.
По версии следствия, 2 апреля 2023 года Дарья Трепова, выполняя указания, приходящие с территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В результате последовавшего взрыва Фомин погиб, ранения различной степени тяжести получили 52 человека, находившихся в кафе.
Следователи установили, что данное преступление «длительное время тщательно готовилось на территории Украины». В ведомстве отметили, что теракт был организован с целью дискредитации деятельности органов государственной власти РФ.
Расследование в отношении объявленных в международный розыск и заочно арестованных организаторов теракта - гражданина Украины Юрия Денисова, проживающего на Украине журналиста Романа Попкова и иных причастных к совершению преступления лиц, продолжается.
Уголовное дело с обвинительным заключением передано для направления в суд.
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