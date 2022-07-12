Следователи задержали организатора поездки на теплоходе, который затонул под Казанью

Центральное МСУТ СКР продолжает расследование уголовного дела, которое было возбуждено после того, как под Казанью в Волге затонул прогулочный теплоход. Во время расследования дела установили подозреваемых.

Так, следователи допросили капитана маломерного судна и организатора речной поездки. Последнего задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Капитану судна также планируют избрать меру пресечения, но не связанную с лишением свободы. Об этом сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России Дмитрий Захаров.

Как установило следствие, в день трагедии на судне находилось 28 пассажиров и двое членов экипажа при допустимой вместимости в 15 человек. В какой-то момент теплоход начал сильно крениться на левый борт и погружаться под воду – за 15 минут судно затонуло.

Сейчас следователи продолжают проводить допросы и назначать экспертизы. Вместе с сотрудниками ГУ МЧС России по РТ запланирован подъем теплохода, после чего будет проведена экспертиза по его техсостоянию.

В настоящее время отрабатываются следующие версии или причины произошедшего: превышение пассажировместимости, нарушение экипажем других правил эксплуатации судна либо техническая его неисправность.

Ход расследования дела по поручению Председателя СК России находится на контроле в центральном аппарате ведомства.