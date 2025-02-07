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Происшествия 7 февраля 2025 15:25

Следователи задержали главу фирмы по делу о хищении стройматериалов для Минобороны

Генеральный директор компании «Диона» Аслан Петросян обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета.

В 2023 году «Диона» была привлечена в качестве субподрядной организации для выполнения крупных контрактов на поставку строительных материалов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» и федерального проекта «Автомобильные дороги Минобороны России».

По версии следствия, во время выполнения контрактов Петросян, используя подделку документов и поставляя некачественные материалы, присвоил бюджетные средства в особо крупном размере. При этом сумма ущерба не уточняется.

#хищение бюджетных средств #следственный комитет
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