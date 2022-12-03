Следователи выясняют, почему пьяная многодетная жительница Казани оставила сына на морозе

Во время мониторинга СМИ следователи обнаружили информацию, что в Казани пьяная многодетная мать оставила шестилетнего сына на морозе. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Ребенка обнаружили одного на улице прохожие.

«По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснил Шептицкий.