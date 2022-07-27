Следователи выясняют обстоятельства столкновения лодки и катера на Волге в РТ

По предварительной информации, сегодня около шести часов вечера на Волге вблизи острова Золотой катер наехал на рыболовную сеть. В результате происшествия водитель судна потерял управление и врезался в моторку, где были двое рыбаков. Один из мужчин оказался в воде, предположительно, утонул.

«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, на место выехали следователи», – пояснил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК России полковник юстиции Дмитрий Захаров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на Волге под Зеленодольском столкнулись две моторные лодки. Один мужчина утонул.