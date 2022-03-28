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Происшествия
28 марта 2022  14:55
Полина Шевчук

Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка под электричкой в Казани

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Трагедия произошла днем 21 марта на 21 километре перегона Ометьево – Вахитово Горьковской железной дороги в Казани, сообщил «Татар-информу» старший помощник руководителя Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Дмитрий Захаров.

Под электропоезд попал 17-летний подросток. Машинист подал сигнал и стал экстренно тормозить, но предотвратить наезд не удалось. От полученных травм подросток скончался.

«Следователи устанавливают все обстоятельства и причины травмирования, назначен ряд экспертиз», – уточнил Дмитрий Захаров.
 

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