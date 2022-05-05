Следком РТ начал проверку после того, как девочка ранила горло проволокой из батона

В Татарстане начата проверка о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: соцсети

В соцсетях появилась информация, что в Буинске ребенок едва не подавился проволокой, которая была в купленном в магазине батоне. Девочка поцарапал горло куском железа.

Фото: соцсети

По данному факту проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

