Следком РТ начал проверку после того, как девочка ранила горло проволокой из батона
В Татарстане начата проверка о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
В соцсетях появилась информация, что в Буинске ребенок едва не подавился проволокой, которая была в купленном в магазине батоне. Девочка поцарапал горло куском железа.
По данному факту проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.