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Ру Тат
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Происшествия
5 мая 2022  08:50
Полина Шевчук

Следком РТ начал проверку после того, как девочка ранила горло проволокой из батона

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В Татарстане начата проверка о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

 

Фото: соцсети

В соцсетях появилась информация, что в Буинске ребенок едва не подавился проволокой, которая была в купленном в магазине батоне. Девочка поцарапал горло куском железа.

 

Фото: соцсети

По данному факту проводится проверка, следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
 

 

 

#следком рт
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