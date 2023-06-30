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Происшествия 30 июня 2023 12:42

Следователи возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки леса в Татарстане

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Следователи Татарстана возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки леса в Актюбинском участковом лесничестве. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года работники лесничества из корыстной заинтересованности спилили 114 сырорастущих деревьев. В результате был причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

В настоящее время следователи проводят специальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

#лесничество #Уголовное дело
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