Следователи возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки леса в Татарстане

Следователи Татарстана возбудили уголовное дело из-за незаконной вырубки леса в Актюбинском участковом лесничестве. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года работники лесничества из корыстной заинтересованности спилили 114 сырорастущих деревьев. В результате был причинен ущерб на сумму более 8 млн рублей.

В настоящее время следователи проводят специальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.