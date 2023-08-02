Следователи возбудили дело о реабилитации нацизма против иноагента Михаила Светова*

Дело о реабилитации нацизма возбуждено в отношении иноагента Михаила Светова*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что блогер является лидером организации «Гражданское общество», а также активистом Либертарианской партии.

«В отношении Михаила Светова СК России возбудил дело по статье "Реабилитация нацизма"», – указано в сообщении.

*Минюст РФ включил блогера Михаила Светова в реестр физлиц-иноагентов в ноябре прошлого года.