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Руc Тат
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Происшествия 10 июля 2023 12:27

Следователи в РТ возбудили уголовное дело после смерти рабочего в пункте приема металла

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Сотрудники СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Казани. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось выяснить следователям, 7 июля в обеденное время в пункте приема металла на улице Родина при разгрузке металлических труб, произошло падение стрелы манипулятора на работника пункта.

От полученных повреждений 47-летний мужчина скончался до приезда медиков скорой помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

В ведомстве отметили, что при расследовании уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности.

#Уголовное дело #следствие
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