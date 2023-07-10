Следователи в РТ возбудили уголовное дело после смерти рабочего в пункте приема металла

Сотрудники СУ СКР по РТ возбудили уголовное дело после гибели рабочего в Казани. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Как удалось выяснить следователям, 7 июля в обеденное время в пункте приема металла на улице Родина при разгрузке металлических труб, произошло падение стрелы манипулятора на работника пункта.

От полученных повреждений 47-летний мужчина скончался до приезда медиков скорой помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

В ведомстве отметили, что при расследовании уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности.