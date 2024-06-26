Следователи потребовали заочно арестовать экс-телеведущую «Россия-1» Курбангалееву*

Следователи попросили суд заочно арестовать экс-телеведущую Фариду Курбангалееву*. Журналистка обвиняется в оправдании терроризма, сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство об избрании Курбангалеевой меры пресечения в виде заключения под стражей заочно», – указано на сайте суда.

Экс-телеведущей телеканала «Россия-1» вменяется оправдание терроризма в интернете. Ей грозит до семи лет лишения свободы.

По данным ТАСС, с 2018 года Фарида Курбангалеева* проживает в Праге и ведет собственный Youtube-канал.

*Внесена в список террористов и экстремистов