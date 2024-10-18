Следователи нашли в Балашихе похищенную у Минобороны недвижимость на 244 миллиона

Следователи нашли в Балашихе похищенный у Минобороны комплекс из 15 объектов недвижимости стоимостью более 244 миллионов рублей.



Как сообщают РИА Новости, Хамовнический районный суд Москвы арестовал Грачева, Асташкина и Потапова.



По данным следствия, они в 2019-2021 годах в период банкротства компании ОАО «Строительное управление Московского региона» организовали подложные торги и похитили комплекс в Балашихе.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничества в особо крупном размере».