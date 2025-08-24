news_header_top
Происшествия 24 августа 2025 13:48

Следователи напоминают подросткам из РТ не верить уловкам мошенников

Подростки очень часто из-за отсутствия правовых познаний, а порой просто жизненного опыта становятся участниками имущественных преступлений.

Следователи напоминают о необходимости отвергать любые предложения о заработке преступными способами.

«Соглашаясь на такие предложения, несовершеннолетние должны помнить, что наказание за участие в подобного рода преступлениях предполагает реальное лишение свободы», – отметили в СУ СК России по РТ.

