Следователи ищут свидетелей попытки убийства женщины бывшим мужем в Казани

В СУ СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по факту похищения и покушения на убийство женщины, произошедшее рано утром 12 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как было установлено, попытка расправиться с 42-летней женщиной произошла возле ж/д путей между улицами Ботаническая и Хади Такташ в Казани в машине темного цвета с номерами Кировской области. Однако довести до конца задуманное преступник не успел – его спугнули люди, которые шли по путям. Известно, что злоумышленник – бывший супруг пострадавшей.

Свидетелей указанного преступления просят откликнуться по номеру телефона: 8-843-229-22-51.