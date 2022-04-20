Следователи ищут пострадавших арендаторов дома в Казани, где от удара током погиб человек

В Татарстане продолжается расследование дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбужденное после гибели 37-летнего мужчины в бассейне арендного коттеджа в Салмачах, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что трагедия произошла 18 июля прошлого года. Компания снимала коттедж в Салмачах. Мужчина нырнул в бассейн, где получил удар током, от которого скончался на месте. Спасти его попытались супруга и подруга, но их также ударило током.

Следователи разыскивают людей, которые арендовали данный коттедж и также получили травмы во время купания в бассейне или обращения с электроприборами.

Следствие предлагает сообщить об этом по телефону: 8-843-228-76-50.

