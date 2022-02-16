Следователи ищут других возможных пострадавших от рук убийцы Даши Максимовой

В первом отделе по расследованию ОВД СУ СК России по РТ продолжается расследование уголовного дела в отношении 49-летнего Игоря Птицина. Мужчину подозревают в нападении на женщин, которые произошли с 2009 по 2017 год в Кировском и Авиастроительном районах Казани.

Следователи просят всех, кто пострадал от действий злоумышленника, обращаться по адресу: Казань, улица Наки Исанбета, дом №57 или по телефону: 8-843-221-73-81.

Игорь Птицин подозревается в убийстве 17-летней Даши Максимовой, которое произошло больше 11 лет назад в лесопарке у озера Глубокое.