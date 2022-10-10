Следователи добились того, чтобы фирма из РТ выплатила долги по зарплате на 320 тысяч

Как полагают следователи, в 2018-2019 годах руководство ООО «Оптимальные решения» периодически не выплачивало одному из сотрудников зарплату – иногда частично, иногда не выплачивали зарплату полностью, в том числе и компенсации. При этом руководство предприятия имело реальную возможность рассчитаться с ним.

Общий долг перед работником составил более 318 тысяч рублей.

По этому поводу в следкоме возбудили уголовное дело за невыплату зарплаты. Сразу же после этого фирма полностью выплатила весь накопившийся долг по зарплате сотруднику. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.